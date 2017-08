Duas turistas de nacionalidade britânicas foram expulsas de uma unidade hoteleira em Albufeira, no Algarve, por usarem burkini, noticia esta terça-feira o Jornal Mirror.

O incidente aconteceu no dia 21 de julho, quando as mulheres estavam a passar férias no Algarve. As mulheres afirmaram à imprensa internacional que foram abordadas por um segurança ao serem vistas com fatos de banho com mangas e leggings.

O mesmo disse que a roupa que traziam não era aceitável e que tinham de usar um biquíni para seguir a cultura portuguesa e consequente poder usar a piscina: “Devido ao nosso passado cultural, estávamos a usar burkini. Fomos abordadas pelo segurança, que nos disse que a cultura portuguesa ditava que devíamos usar bikini”, contou uma das turistas.

“Ficámos envergonhados quando saímos da piscina com quatro crianças e as pessoas nos observavam como se tivéssemos cometido um crime. Dissemos que não usávamos bikini porque não nos sentíamos confortáveis, mas ele não cedeu”, relatou a britânica.

A Associação de Hoteleiros do Algarve garante que não foi apresentada qualquer reclamação e realçou que o incidente relatado pelas duas turistas não tem qualquer fundamente, uma vez que não foi divulgado o nome da unidade hoteleira.