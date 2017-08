O corpo de um homem, com cerca de 60 anos, foi retirado esta terça-feira, sem vida, do rio Douro, na Foz do Porto, junto à zona da Cantareira, adiantou à Agência Lusa o capitão do Porto do Douro, Rodrigues Santos.

A mesma fonte avançou que o corpo foi retirado do rio pelas 18h40, por uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto.

"Terá sido alguém que terá caído ao rio naquela zona", disse, acrescentando que, no local da recolha do corpo, esteve também uma equipa da Polícia Marítima e pessoal da Estação Salva Vidas da Foz do Douro.