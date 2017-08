A comediante Kathy Griffin rapou o cabelo em gesto de solidariedade, pela sua irmã, Joyce Griffin, que está a lutar contra um cancro.

Num das fotografias partilhadas, Kathy surge ao lado da mãe, que se mostra surpreendida pelo gesto da filha.

De acordo com a revista People, a irmã da comediante já terá dado início aos tratamentos de quimioterapia, mas ainda não houve qualquer esclarecimento sobre que tipo de cancro é que está a enfrentar.

In solidarity with her sister, who is going through chemo, @kathygriffin shaved her head. Donate to @AmericanCancer: https://t.co/NazIbJ9FQ2 pic.twitter.com/UXr9YH1LYc