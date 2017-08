O jornal britânico Telegraph revelou uma lista das coisas que mais irritam as assistentes de bordo, de acordo com declarações de uma, que preferiu manter o anonimato.

São estas as 12 coisas que mais 'irritam' as assistentes de bordo:

1- Demorar muito tempo a escolher a bebida que se quer tomar;

2- Deixar o lixo atrás do banco e não entregar à tripulação quando solicitado;

3- Deixar os phones colocados e pedir o que se quer, enquanto se grita pelo pedido porque o passageiro não se ouve a si próprio;

4- Andar descalço pelo avião;

5- Puxar as assistentes de bordo ou puxar as suas roupas;

6- Ir à casa de banho quando o avião se prepara para descolar ou para aterrar;

7- Entregar lenços de papel sujos, fraldas de bebé ou palitos dos dentes. Todos estes objetos podem ser colocados dentro do saco de plástico ou de papel que está dentro da bolsa do banco;

8- Estar sempre a comentar o facto de o avião ser demasiado pequeno;

9- Andar pelo avião à conversa e estar constantemente de pé;

10- Ir à casa de banho enquanto a comida está a ser servida;

11- Reclamar do tempo de duração do voo e dos possíveis atrasos;

12- Pedir algo emprestado, como o caneta.