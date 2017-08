A zona ribeirinha de Belém ganhou um novo espaço, mesmo ao lado do MATT. Trata-se do SUD Lisboa, abriu as portas no passado dia 11 de julho e a sua maior carta de apresentação é, sem dúvida, a vista. O complexo integra dois espaços interligados por um corredor de vidro que resultam da reabilitação dos antigos edifícios onde funcionaram a discoteca BBC e o restaurante Piazza Di Mare. A gestão está a cargo do grupo Sana - que detém 10 hotéis só na cidade de Lisboa - e, ao mesmo tempo, marca a estreia do grupo em projetos fora das unidades hoteleiras. O investimento foi de 16 milhões de euros e vai empregar 120 pessoas.

Para já, a administradora-delegada do grupo Sana e responsável por este projeto, Salomé Gorgiladze, não quer catalogar este espaço como bar, restaurante ou espaço de eventos. E dá uma explicação para isso: «É um espaço de lazer e de experiências em Lisboa que vai viver de dia e de noite. É redutor chamar-lhe restaurante e também não é uma discoteca», salienta. A responsável chama ainda a atenção para o facto de ser um conceito turístico completamente novo e sem paralelo a nível internacional, daí acreditar que possa ser replicado noutros países.

Mas o que pode encontrar neste novo conceito? Por um lado, o SUD Lisboa Terrazza, onde funciona um food sharing - e com áreas próprias para cada momento do dia, a funcionarem desde as 08h00 até às 02h00. Há uma zona exclusiva para as refeições principais - almoços e jantares -, para pequenos-almoços, mas também há uma cafetaria, dois bares e uma piscina. Mas o ex-libris do SUD Lisboa Terrazza está no topo do edifício. É lá que se encontra a infinity pool com uma das mais incríveis vistas sobre o Tejo. O acesso é aberto ao público -mediante pagamento de 35 euros - e está disponível de maio a outubro. É também no rooftop que se encontra o Pool Bar & Shisha Lounge, aberto durante esta época das 08h00 às 02h00. Este é um espaço exclusivo, com um design de luxo e uma vista de tirar o fôlego.

Chef com alma italiana

De origem italiana, o gosto e curiosidade pela cozinha começou desde muito cedo na vida do Chef Carlo Di Nunzio. Aos 42 anos já trabalhou em seis países e aterrou agora em Portugal para assumir a função de chef executivo do SUD Lisboa Terrazza.

Carlo Di Nunzio licenciou-se primeiro em música pelo Conservatório Umberto Giordano di Rodi G. Foggia e só mais tarde, em 2002, tirou o curso La cucina a Vista. Questionado sobre como a sua educação musical resultou numa carreira como Chef, Carlo Di Nuncio depressa encontra paralelos entre as áreas: «Assim como na música, a cozinha também é uma arte e vive muito da criatividade - quer seja no empratamento ou na junção de diferentes ingredientes - e das emoções que desperta nas pessoas». Para o chef Di Nuncio, o objetivo de um cozinheiro, à semelhança de um músico, é o de transmitir emoções fortes, embora através do paladar e dos aromas.

Onde tudo pode acontecer

Este conceito não fica completo sem o SUD Lisboa Hall. Segundo o grupo Sana, este é o espaço onde «tudo pode acontecer». A variedade e flexibilidade das diferentes áreas permite, com os mais variados eventos -, sejam eles políticos, empresariais, ou sociais -, pôr 1500 pessoas a sonhar. E, no que respeita aos eventos sociais, o SUD Lisboa Hall ambiciona ser o local onde os sonhos ganham forma e os desejos se realizam. «Aqui é possível realizar um casamento especial num cenário à altura das expectativas, um batizado ou uma festa de aniversário», revela.

Pontualmente irá ser palco de festas temáticas, abertas ao público, com a participação de DJs e outros artistas nacionais mas também internacionais. «Se Lisboa é reconhecida como ‘o melhor destino para City Break’ pela qualidade e diversidade dos seus espaços e serviços, o objetivo deste espaço à beira rio plantado é efetivamente o de contribuir para manter o posicionamento da cidade e reforçar a oferta na área do entretenimento de uma forma diferenciada», salienta. Este tipo de eventos pretende criar uma tendência, fazer moda, colocando o SUD Hall e Lisboa no mapa dos destinos com as festas mais emblemáticas.

Todo este projeto tem a assinatura do arquiteto António Pinto, que há 20 anos foi responsável pela criação de espaços como o Alcântara Café e o restaurante Espaço Lisboa e é reconhecido mundialmente pela recuperação e modificação de espaços.