Um homem de nacionalidade portuguesa, de 43 anos, foi detido esta segunda-feira após tentar subornar um agente da Guarda de Ourense, na Galiza, Espanha.

Segundo o jornal La Voz de Galicia, a Guarda Civil terá aplicado uma multa ao homem durante uma operação de controlo na Autoestrada 75, que liga Verín a Chave. Mandou parar o veículo e um homem natural da Amadora, que seguia no lugar de passageiro, tentou subornar as autoridades com uma nota de 100 euros de modo a evitar a multa.

O diário afirma que o polícia devolveu de imediato o dinheiro e repreendeu o português pela atitude.

O homem foi detido nas instalações da Guardia Civil em Verín, por suspeita de crime de suborno.