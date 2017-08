A vice-campeã nacional foi, contudo, a portuguesa que mais perto esteve de atingir esse objetivo de competir num Major, depois de há três semanas ter passado a a pré-qualificação que se realizou no Hankley Common Golf Club, em Farnham, em Inglaterra.

Isso deu-lhe o direito de jogar hoje o Final Qualifying no The Castle Course, em St. Andrews, na Escócia, mas o 99º lugar (empatada), entre 111 jogadoras, não foi suficiente, tendo entregado um cartão de 77 pancadas 5 acima do Par.

Joana de Sá Pereira tem estado a competir no Ladies European Tour Access Series, a segunda divisão europeia, onde este ano já alcançou dois top-10.