Praticamente 20 pessoas foram assistidas esta terça-feira à tarde, no edíficio da EDP na Alameda dos Oceanos, em Lisboa, devido a queixas de náuseas e irritação na pele, adiantou o INEM à Lusa.

Este já é o segundo dia consecutivo que os meios de socorro se dirigem ao local, para tratar as pessoas que se queixam dos mesmos sintomas. Esta situação ocorre depois de ter sidoa realizada uma limpeza ao edíficio no fim de semana."A indicação que recebemos é que estariam 20 pessoas com queixas semelhantes às de ontem [segunda-feira]", avançou à Lusa fonte do INEM.

No local encontra-se uma ambulância de suporte de vida, uma outra ambulância do INEM e os sapadores bombeiros de Lisboa.

Fonte oficial da EDP, em resposta enviada à Agência LUSA, confirmou que, durante esse dia, o edifício tinha sido "evacuado de forma preventiva", depois de "cinco pessoas terem sido reencaminhadas para o hospital com dores de cabeça, náuseas e irritação na pele".

A EDP realçou que o comandante dos bombeiros aconselhou então a interdição do piso até esta terça-feira à tarde e que o local fosse pulverizado com água e posteriormente aspirado.