O antigo vocalista dos AC/DC, Brian Johnson, sofreu no passado sábado um aparatoso acidente de carro, diz a imprensa internacional.

O artista perdeu o controlo do veículo, um Austin A35 Classic, durante uma corrida do Silverstone Classic, acabando por capotar. Brian Johnson foi assistido ainda no local e apesar do veículo ter ficado destruído o ex-vocalista não sofreu qualquer ferimento.

Brian Johnson integrou o AC/DC de 1980 até 2016, quando deixou o grupo devido a problemas de audição.