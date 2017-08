Cristiano Ronaldo, fez esta terça-feira, dia 1, uma publicação na sua página de Instagram relacionada com alegada fraude fiscal que está alegadamente envolvido.

O jogador do Real Madrid foi ouvido ontem no Tribunal de Instrução n.º1 de Pozuelo de Alarcón, após ter sido acusado de defraudar os cofres do Estado espanhol em 14,7 milhões de euros e hoje fez questão de deixar um recado face às críticas de que tem sido alvo.

“O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!”, escreveu o internacional português na legenda de uma fotografia onde aparece rodeado de luz.