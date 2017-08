"Acabar uma relação significa que a pessoa encara a perda e que vai ter de voltar ao cenário de encontros, o que até pode parecer excitante, mas na generalidade é bem pior do que estar numa relação. Quando não queremos que algo aconteça, tendemos a evitar pensar ou ver os sinais", explica a psicoterapeuta Tina B. Tessina, em declarações ao site Bustle.

Segundo a publicação, as pessoas que tentam evitar o final de uma relação acabam por adotar, de uma forma mais ou menos inconsciente, uma série de comportamentos, como é o caso de passar a fazer mais coisas sem companhia. De acordo com a terapeuta Rhonda Milrad as pessoas pensam que "ao separar as vidas e concentrar menos energia na construção de pontos comuns é uma maneira de permanecer feliz na relação".

Por outro lado, há outros motivos que deixam muito a desejar se quer terminar uma relação ou não, por exemplo, começar a ver o sexo como uma obrigação, ou imaginar a vida de outra forma e parar de tentar resolver os problemas conjuntos são outros sinais claros de que se está a evitar uma separação.

Segundo o mesmo site, a utilização de desculpas constantes, as mentiras mais ou menos maldosas e as mudanças de são outros fatores a avaliar, especialmente quando a família e os amigos ficam envolvidos neste problema a dois.