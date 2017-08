- Jean Pieeeeerrrrreee, fais attention que nós já estamos à Portugal!

- Cette magnifique! Le pays dos Champions D´Europe, dos trémoces e dos émigrants em Agosto.

- Mais Jean Pierre tu és un émigrant aussi!

- Mais non!! Je suis pas un émigrant! Je suis un portuguais que habite en France. Não é la meme chose

- Como é que não é la meme chose? Então se tu habites em França e és portuguais, és um émigrant, porra.

- Amélie, regarde, j’aime Portugal para cima de beaucoup. Je suis do Benfica. Je mange bacalhau com grão e pommes de terre todos os dimanches ao almoço. J´écute Ana Moura, Reggaeton e Kizomba, Je pense que Cristina Ferreira é un avion do camandro, je regarde a TVI de manhã à noite e je lis o CM online de fio a pavio. Isso faz de mim un portuguais, que diacho.

- Mas Jean Pierre, tu travails à Paris, tu és portuguais e émigrant. Regarde as tuas peúgas, de que couleur são as tuas meias?

- São blanches.

- Trés bien. E que chemise tens tu vestida Jean Pierre?

- A chemise da Séleccion avec le nom de Cristiano Ronaldo.

- Jean Pierre, tu aimes la pochette?

- Gosto da pochette sim, uso sempre.

- Jean Pierre mas tu aimes beaucoup la pochette, não gostas Jean Pierre?

- Sim, j´aime beaucoup la pochette, aliás nem consigo sair à rua sem la pochette.

- Jean Pierre, o que tens tu enfiado na cabeça?

- Então, une casquette da Nike, como o Cristiano Ronaldo.

- Jean Pierre que calções são esses?

- Os shorts de bain do Paris Saint Germain? São magnifiques e acho que me dão um ar internacional e cosmopolite.

- Et le Crocs rouge Jean Pierre, que Crocs rouges são essas?

- Bon, eu queria uma Crocs noir para bater bem com as peúgas blanches mas como já não havia Crocs noir então comprei umas rouges, por causa do meu Benfica.

- O que tu penses de Tony Carreira, Jean Pierre?

- Tony Carreira est le melhor chanteur português desde que o Marco Paulo deixou de ter caracóis.

- Que língua falas tu Jean Pierre?

- Je parle portuguais, bien sur!

- Então se parlas portuguais o que acabou de acontecer Jean Pierre?

- Não aconteceu rien, eu parlei portuguais ainda agora, tu estás fou de la téte ou quê? Em France je parle francês, em Portugal je parle portugais, putain.

- Muito bem. e quando estás de vacances, para onde vais tu Jean Pierre?

- Vou avec ma famille à Portugal, pois claro.

- E quando vens à Portugal, vens de avion?

- Gosto mais de vir na minha voiture, a voyage é une maravilha, arrivamos cá com um andar novo aprés dois dias a conduire e depois dá para mostrar aos meus cousines todos a bela voiture que eu tenho lá em France.

- E Jean Pierre, em que mês vens tu de vacances?

- Todos os années em Agosto Amélie!

- Então Jean Pierre, tu és um émigrant, putain!

- Je suis, je suis? Oh mérde! Pois je suis, está visto que je suis, e maintenant?

- Maintenant vamos mas é para la plage que daqui a menos de um nada já estamos outra vez à Paris en travail e depois só para ano é que as tuas Crocs rouges retour à Portugal.

João Pedro Santos

Escritor e humorista.