1 - Tony Humphries no Água Moments Este clássico da house music abre as portas ao mês de agosto na discoteca de Quarteira

2 - Maria Gadú em Tavira Maria Gadú atua pelas 22h00 no parque do Palácio da Galeria. Os bilhetes custam 15 euros

3 - Festival da Sardinha de Portimão De 2 a 6 de agosto, a sardinha é rainha em Portimão. Durante o festival, além do peixe, há concertos. Nada melhor para ajudar à digestão

4 - Gabriel o Pensador Lick Vilamoura Evaristo voltou à noite algarvia com a abertura do Lick, em Vilamoura. São vários as festas agendadas e neste dia conta com Gabriel o Pensador

5 - Festa do Frango da Guia Durante três dias há música, artesanato e concertos. Tudo isto para servir de base ao frango da Guia, o verdadeiro rei da festa

6 - Réveillon 2017 e meio Tavira Tal como o Natal, também a passagem de ano é quando um homem quiser. E em Tavira é dia 6 de agosto, com festa marcada para o parque do Palácio da Galeria

7 - Wiwek no Echo, Tavira O DJ Wiwek é cabeça-de-cartaz da discoteca ECHO, em Tavira, inaugurada este verão

8 - Feira da terra de Aljezur Esta feira acontece aos sábados durante os meses de verão. Aqui pode encontrar desde doçaria regional a legumes biológicos

9 - Apache sunset party NoSolo Água, Vilamoura À entrada, os clientes recebem os adereços que ajudam a criar o espírito indígena que a festa exige

10 - Festival de marisco de Olhão Se Camões voltasse à terra, punha Algarve e marisco a rimar. No entretanto, apreciemos a iguaria neste festival

11 - Festa dos Pescadores de Santa Luzia Em homenagem aos pescadores da vila há Carminho, Virgul, Expensive Soul e Vitorino

12 - Festival música africana, Faro Bonga e Paulo Flores animam uma noite dedicada a África

13 - Pete Tha Zouk, NoSolo Água Portimão Este Infinity Sunset do NoSolo Água é animado por um dos mais conceituados DJs portugueses

14 - Cineclub Moonlight Faro E porque nem tudo é noite e discotecas, também há lugar para o cinema. Moonlight é a escolha para esta sessão ao ar livre

15 - Orquestra de jazz do Algarve, Carvoeiro A Orquestra de Jazz do Algarve convida a cantora Ana Rita Inácio para a atuação marcada para o Largo da Praia do Carvoeiro

16 - Feira do Livro de Portimão Portimão celebra este ano a 60ª edição da Feira do Livro. Ao todo, são 42 dias a celebrar a poesia e literatura

17 - Etni arte Monte Gordo A Avenida Marginal de Monte Gordo recebe mais uma edição do Etniarte – Mercado Étnico & Músicas do Mundo

18 - Fatacil, Lagoa Esta festa é quase uma instituição no Algarve. Até dia 27, há concertos todos os dias. É o Agir que abre as hostilidades e os D.A.M.A têm honras de encerramento

19 - Festival de Lucia Castro Marim Castro Marim decidiu homenagear o mestre do flamenco, Paco de Lucía. Mariza e o Pedro Jóia Trio passam por lá

20 - Ana Moura em Albufeira A atuação da fadista acontece na Praça dos Pescadores, integrada nas celebrações do Dia do Município

21 - Aulas de zumba na Marina de Portimão Todas as segundas, quartas e sextas a marina de Portimão transforma-se em palco para aulas de zumba. Sempre às 18h30

22 - French Montana, no Blanco Beach Neste clube diurno, as festas começam às 11h da manhã e duram, no máximo até às 3h. O concerto de French Montana está marcado para as 23h

23 - Dias medievais Castro Marim Castro Marim transforma-se numa vila da Idade Média até dia 27 de agosto

24 - Gisela João em Tavira A fadista tem concerto marcado para as 22 horas no Parque do Palácio da Galeria.

25 - Bike night em Manta Rota São passeios informais onde o objetivo principal é o convívio entre os apreciadores de pedalar à noite. A média são 25 quilómetros e só tem que trazer bicicleta e capacete

26 - Mercado Bio em Lagoa Nos últimos sábados do mês, Lagoa fica ainda mais saudável. Das 8h30 às 14h, a Praça da República enche-se de produtos orgânicos, showcookings e dicas de nutrição

27 - Grand Finale no Bliss, Vilamoura Tudo o que é bom tem um fim e a noite algarvia do Bliss fecha portas a 27 de Agosto com uma festa de arromba

28 - Marcha e corrida em Loulé Quem quiser fica-se pela caminhada, quem preferir correr também o pode fazer. O ponto de encontro é às 20h30 no Largo do Tribunal

29 - Pilates em Almancil De 1 de agosto a 14 de setembro, as terças são dedicadas ao Pilates. Às 19h30 no Jardim das Comunidades

30 - Animação de verão Altura Todas as quartas-feiras à noite são de festa em Altura. Esta não é exceção e às 22h há concerto da banda Al Fanfarre

31 - Festival F, em Faro Começa neste dia um festival totalmente dedicado à música portuguesa. Rui Veloso, Carminho, Salvador Sobral e Xutos vão passar por aqui