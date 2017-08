Depois de Luís Filipe Vieira ter negado a existência de claques no clube, o FC Porto acusou esta terça-feira os encarnados de viverem num “permanente regime alternativo” .

Em comunicado o FC Porto afirma que “no futebol português há regras umas regras para todos os clubes e uma bolha de exceção para o Benfica que permite ao clube da Luz viver em permanente regime alternativo, submetendo-se às regras e aos regulamentos da forma que lhe apetece e mais convém”.

Os dragões consideram que “isto acontece devido à cumplicidade de várias entidades, desportivas e não desportivas, mas agora atingimos um nível de sublimação com o presidente do clube a afirmar sem se rir que desconhece a existência de claques no clube.

O mesmo comunicado refere ainda que “Luís Filipe Vieira goza com todos os adeptos de futebol, com as autoridades desportivas e com a polícia, que ainda na última época levantou dezenas de autos devido a incidentes protagonizados pelas duas claques”, lembrando que “esta situação é conhecida ao mais alto nível, designadamente pelo primeiro-ministro e outros membros do governo, que nos últimos anos assistem a jogos no Estádio da Luz”.