Ao que tudo indica, há um restaurante em Lisboa – O Made In Correeiros - que está a ser acusado de enganar os clientes, sendo que os principais alvos são os turistas. O restaurante cobra preços exorbitantes por refeição.

De acordo com vários clientes que se dizem lesados, o truque utilizado no restaurante é não apresentar preços nas ementas. Quando questionados sobre os valores de cada prato, os empregados referem um preço médio aproximado, que no final acaba por ser muito superior, por vezes ultrapassa as centenas de euros.



Para além das queixas nas redes sociais, também o Zomato e o TripAdvisor têm servido de espaço de protesto, assim como a própria página do Facebook do restaurante em causa.