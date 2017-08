Um menino chinês de dez anos, Miao, fugiu de casa após ser agredido pelo pai. Durante 24 dias a criança andou completamente sozinha e alimentou-se com tudo o que ia encontrando pelo caminho, como peixes e até serpentes.

A história deste menor foi dada a conhecer pelo jornal South China Morning Post, que apelida o menino de ‘Tarzan’.

Miao conta que várias pessoas lhe ofereceram ajuda, mas o facto de ter a roupa suja fez com que recusasse todas as iniciativas solidárias, por ter vergonha do seu aspeto.

Inicialmente a criança tinha como objetivo chegar a Chongqing, que fica a 800 quilómetros da zona onde vive, em Xuanwei, para começar a trabalhar e recomeçar a sua vida.

Em declarações à imprensa chinesa, o menino contou que dormiu em palheiros e, por vezes, no chão, nas ruas. Alimentou-se das bagas que encontrava pelo caminho e, a certa altura, a fome era tanta que criou a sua própria cana de pesca com recurso a uma garrafa e a um saco de plástico.

A sua jornada terminou ao fim de 24 dias, quando uma patrulha da polícia o encontrou a vaguear a cerca de 100 quilómetros de casa e o levou de volta a casa.