Um ataque com armas de fogo fez, esta terça-feira, no tribunal de Moscovo, na Rússia, pelo menos um ferido, mas a imprensa internacional fala ainda em quatro mortos.

De acordo com Reuters, os quatro mortos eram arguidos num julgamento que estaria a decorrer em tribunal, citando a advogada de defesa dos julgados.

A advogada, Diana Tatosova, adiantou à Reuters, via chamada, que fora informada pelo principal investigador do caso que, dos 11 arguidos que estavam em tribunal, quatro deles tinham sido mortos.

Segundo a Agência de notícias Tass, o tiroteio terá tido início depois de alguns réus terem tentado apropriar-se das armas dos agentes que estavam no tribunal, fazendo alguns reféns.

Em atualização

