O Ministério Público acusou dois funcionários de um bar de Vila Nova de Gaia de um crime de “abuso sexual de pessoa incapaz de resistência”.

O mesmo comunicado relata que, por volta das cinco horas da manhã do dia 27 de novembro de 2016, num estabelecimento de diversão noturna, em Vila Nova de Gaia, já depois deste encerrado, “os dois arguidos, ambos funcionários do dito estabelecimento, aproveitaram-se da inconsciência induzida por estado de embriaguez em que se encontrava uma mulher, que ali fora como cliente, e com ela mantiveram relações sexuais de cópula vaginal”.