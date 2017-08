Crise do Estado não acaba: António Costa já prepara regresso a Palma de Maiorca

A pessoa que exerce formalmente o cargo de MAI é absolutamente irrelevante. O grande, o deus António Costa, o Querido Líder Costa vai a todas

1. As últimas prosas deste nosso espaço têm sido dedicadas à crise do Estado a que assistimos, com inquietação e perplexidade, nas últimas (já demasiadas) semanas. Em especial, destacámos aqui a enorme incompetência e imprudência do primeiro-ministro geringonçado, António Costa, que resolveu lançar a Proteção Civil numa situação caótica – apenas e só para garantir lugares na máquina do Estado aos seus amigos. E a situação é bem mais grave do que julgávamos: a última edição do “SOL” revelou, em exclusivo e em primeira mão, o pântano em que se converteu o Ministério da Administração Interna e as entidades que dele dependem. Situação que não deve ser muito diversa no Ministério da Defesa, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e por aí fora – é a capitulação total do Estado às conveniências políticas do PS. Ou melhor: às conveniências de António Costa porque, hoje, o PS é o partido de um homem só, muito mais do que nos tempos socráticos.



2. Bem quereríamos – neste período de início de férias para muitos – escrever sobre tema diverso, não repetindo artigo sobre a incompetência atroz de António Costa. Que bom seria escrever sobre o sol português que vem e vai, oferecendo-nos alguns raios de luz e felicidade por entre a escuridão e a opacidade próprias do Portugal geringonçado. Que bom seria escrever sobre as últimas novidades cinematográficas, sobre as peças de teatro que continuam em cena ou que irão estrear-se por este país fora ou sobre o que Portugal tem de melhor para desfrutarmos nos próximos dias de descanso. Infelizmente, não o poderemos fazer : a situação política portuguesa é demasiado grave para a ignorarmos. Para a esquecermos ou lateralizarmos as consequências nefastas de uma extrema-esquerda (percebendo a fragilidade e o ego ilimitado de um homem chamado António Costa) a instalar-se progressivamente no poder.

3. Por conseguinte, hoje não podemos deixar de assinalar novamente o estado de degradação política em que vivemos – é que o diagnóstico piora de semana para semana. Desde o nosso último texto, ficámos a saber que o governo escondeu a lista das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e que as estruturas de segurança interna – em quem os portugueses devem confiar para assegurar a proteção de todos e de cada um de nós – tiveram conhecimento do assalto a Tancos através da comunicação social! Incrível: quem deveria saber antecipadamente, antes de qualquer português, só sabe depois! Os jornalistas sabem mais do que os espiões portugueses! Um jornalista faz mais pela segurança de Portugal do que aqueles que são remunerados e que gozam de um estatuto próprio para desempenhar tal tarefa! Note-se, no entanto, que a responsabilidade não é dos espiões: a responsabilidade é da estrutura e da organização em que se inserem. Se a máquina administrativa se encontrar numa situação chocantemente caótica, por muito competentes que sejam (e são!) os seus trabalhadores, funcionará sempre deficientemente. Ora, já se percebeu que o Ministério da Administração Interna é uma terra sem rei nem roque: é o verdadeiro enquadramento jurídico-político da confusão, do pântano institucional, e um hino histórico à falta de liderança.

4. Os teóricos sobre comportamento institucional e regras de governance devem, pois, estudar com atenção e aprender com Constança Urbano de Sousa: esta ministra é o exemplo perfeito do que não deve ser um ministro, um CEO ou um responsável por qualquer estrutura. É muito afável, muito amável – mas um desastre como líder. Porque o problema não é só a desorganização que a administração revelou na prevenção e (sobretudo) no combate aos incêndios ou na falta de articulação e capacidade comunicativa entre entidades do próprio Ministério da Administração Interna – antes, o problema, em rigor, é mais profundo que tudo isto (e que já é muito!). Efetivamente, Constança Urbano de Sousa sofre de um pecado original: é uma ministra não-ministra, aceitou ser uma mera marioneta nas mãos de António Costa.



5. Com efeito, Pedro Nuno Santos, em entrevista a uma estação de televisão (entrevista essa, por sinal, aborrecida e sem conteúdo, porque o Pedro Nuno é assim – chato e sem conteúdo, embora um excelente aprendiz de habilidoso), afirmou que António Costa é o ministro de tudo. E, portanto, tendo já exercido as funções de ministro da Administração Interna, António Costa é, naturalmente, também o ministro deste setor na atualidade. Porquê esta narrativa que o governo está agora a ensaiar? Para mostrar que não é necessária qualquer remodelação – porque estar Constança Urbano de Sousa na Administração Interna é o mesmo que estar o “Zé Manuel Pincel”. A pessoa que formalmente exerce tais funções é absolutamente irrelevante – o grande, o Deus António Costa, o Querido Líder Costa vai a todas.

6. Ele é primeiro-ministro e superministro – há um problema na Educação, Costa resolve. Há um problema na Defesa, Costa resolve. Há um problema na Administração Interna, Costa resolve. Para quê ter ministros? Para quê trocar Constança Urbano de Sousa quando esta exerce tão bem os poderes para as quais foi mandatada: ser “pau-mandado” de António Costa, o verdadeiro ministro da Administração Interna? Claro que implícita nesta argumentação está outra linha estratégica do Partido Socialista geringonçado: apresentar António Costa como omnipresente, omnisciente e omnipotente. Porquê? Porque julgam que António Costa é o Tony Carreira da política: um recordista de popularidade.

7. António Costa é mais popular que o governo, logo, é melhor António Costa puxar pelo executivo, e não o inverso. Desta forma, Costa ajuda (supostamente) os restantes ministros – e os restantes ministros não prejudicam Costa. Constança Urbano de Sousa é uma professora universitária com muito mérito e qualidade – certamente, sentiu-se atacada na sua dignidade. E a dignidade é muito mais importante que um cargo passageiro de ministra, pelo que apresentará a sua demissão em breve. Caso contrário, fará aquilo a que, quando eu era miúdo e jogava à apanhada, se chamava “figura de paspalho” – perante a desautorização de Pedro Nuno Santos, que basicamente descreveu a ministra da Administração Interna como inútil, se permanecer no governo, Urbano de Sousa fará figura de paspalha.



8. Enfim, muito mais haveria para dizer: todavia, a incompetência e a falta de sentido de Estado que António Costa e os seus ajudantes nos vários ministérios revelam já atingiram um dimensão que em muito excede a dimensão desta página. Não deixaremos, contudo, de denunciar o que é o governo de António Costa semana após semana: mesmo que tal pareça fastidioso ou repetitivo. Como diria alguém, à anestesia geral em que o país vive há que contrapor a denúncia cidadã.

Por ora, concluamos: há uma linha estratégica de comunicação do governo geringonçado que consiste em manter António Costa protegido, isolado de todas as polémicas – e expor os ministros. Por esta razão, julgamos que António Costa já fez as malas e já comprou o bilhete – o primeiro-ministro vai voltar para Palma de Maiorca até data incerta. Até a crise do Estado português ser irremediavelmente escondida.

