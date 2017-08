Magistraturas: reformar ou reinventar os estatutos? (III)

Alguma complexidade processual, mesmo que assumida em nome de um maior respeito pelas garantias, não é também alheia às necessidades económicas do mercado do direito, tanto na sua feição académica como na forense

Em textos anteriores, falei da necessidade de reequacionar conjuntamente quer as tarefas atribuídas aos magistrados para cumprimento das suas funções, quer, ainda, um esquema alternativo para as suas carreiras.

Usei o termo “tarefas” propositadamente para as distinguir das funções constitucionais que importa preservar e mesmo, se possível, desenvolver.

As tarefas que a magistratura judicial tem de executar quotidianamente resultam tanto de uma evolução dos códigos de processo que, ao longo dos anos da democracia, têm vindo a refinar exigências formais dos atos processuais, como de interpretações jurisprudenciais, por vezes, ainda mais rebuscadas.

Tal tipo de tarefas, quase todas fundadas no estabelecimento de requisitos formais indispensáveis à validade dos atos, resulta, em muitos casos, de um princípio de desconfiança sobre o poder dos juízes.

A complexidade formal das sentenças e a não fixação de limites razoáveis para o seu tamanho – e, bem assim, para os limites das peças processuais das partes – contribuem enormemente, também, para uma redução da eficiência e o empolamento das necessidades do quadro de juízes.

O sistema de recursos e os seus efeitos aparecem ainda hoje aos cidadãos como absurdos e apenas propiciadores de lentidão e abusos.

No caso do MP, muitas das tarefas que lhe estão atribuídas resultam de um conjunto de determinações antigas e raramente revistas em função da sua utilidade presente.

Sobrevivem hoje, com efeito, tarefas redundantes, herdadas de um passado em que esta magistratura era vista, sobretudo, como a longa manus do executivo no seio dos tribunais.

Tais tarefas ocupam inutilmente o tempo dos procuradores, obrigando a que sejam distribuídos por áreas funcionais muito diversas, aumentando o seu número em jurisdições onde uma boa determinação das suas tarefas por via hierárquica poderia contribuir para uma melhor gestão de quadros a nível geral.

Também aqui – e sobretudo em áreas em que não está em causa o princípio da legalidade próprio da lei penal –, a desconfiança nas capacidades da hierarquia para poder decidir, sensata e responsavelmente, sobre o que vale a pena fazer e o que não é prioritário parece condicionar uma gestão eficiente de quadros.

Na prática sobrelevam as tarefas de defesa da administração pública – certamente mais bem entregues aos representantes dos seus responsáveis – e falecem, em contrapartida, as tarefas relacionadas com a defesa da legalidade democrática: por exemplo, na área dos interesses difusos e direitos coletivos.

Também no que diz respeito aos requisitos processuais formais de algumas peças processuais a cargo do MP complicou-se enormemente o que era fácil: elaborar hoje um processo sumário penal é quase tão complexo como era antes deduzir uma acusação em “processo de querela”.

Quem se lembrar ainda das soluções preconizadas para os processos de inquérito previstas no DL 605/75 de 3 de novembro, verá como o formalismo foi ganhando terreno, entorpecendo a eficiência da justiça e impondo um aumento sucessivo dos quadros do MP.

Alguma dessa complexidade, mesmo que assumida em nome de um maior respeito pelas garantias, não é também alheia às necessidades económicas do mercado do direito, tanto na sua feição académica como forense.

Pensar uma magistratura competente, empenhada, com expetativas e com um quadro compatível com as possibilidades do país não dispensa, portanto, refletir igualmente sobre todo um conjunto de tarefas que se foram tornando mais e mais complexas e, muitas vezes, sem sentido útil.

