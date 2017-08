Mais de 47% dos portugueses não tem dinheiro para ir de férias. Este é um dos dados revelados por um estudo do Eurostat, que aponta Portugal como um dos países europeus em que as pessoas têm mais dificuldades em passar uma semana de férias fora de casa.

Apesar de o inquérito revelar que quase metade dos portugueses não tem condições para ir de férias, a situação já foi pior. Em 2010, por exemplo, quase 65% dos portugueses dizia não ter dinheiro para descansar fora da residência.

Portugal está ainda longe de países como a Suécia, o Luxemburgo ou a Alemanha. Na Suécia, o país melhor classificado, apenas 8% das pessoas não vai de férias por falta de condições económicas. No Luxemburgo, 87% da população garante ter condições económicas para passar férias. A Alemanha está também entre os países com melhor classificação com apenas 19% da população a assumir não ter dinheiro para passar uma semana fora de casa.

Os países em que a população tem menos condições para ir de férias são a Roménia, Croácia, Bulgária e Grécia. Na Roménia, por exemplo, mais de 66% da população não tem condições para descansar uma semana longe de casa. A média europeia está nos 34%.