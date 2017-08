A partir de amanhã, dia 2 de agosto, o Homem começa a usar o ‘cartão de crédito ambiental’. O Overshoot Day, dia em que são ultrapassados os recursos naturais disponíveis para o ano corrente, é atingido desde 1970. E a situação parece estar a piorar.

A associação ambientalista Zero refere esta terça-feira que os recursos do planeta disponíveis para 2017 esgotam-se amanhã – no ano passado, o Overshoot Day chegou a 8 de agosto, seis dias mais tarde do que este ano.

“Portugal é um contribuinte ativo para esta situação, uma que se, se todos os países tivessem a mesma pegada ecológica que nós, seriam necessários 2,3 planetas. O consumo de alimentos (32% da pegada global) e a mobilidade (18%) encontram-se entre as atividades humanas diárias que mais contribuem para a pegada ecológica do país”, lê-se no comunicado da associação Zero.

Para fazer a diferença e alterar este rumo, a associação explica que é necessário apostar na “reutilização de recursos” e promover “uma dieta alimentar saudável e sustentável – com a redução do consumo de proteína de origem animal e um aumento significativo do consumo de hortícolas, frutas e leguminosas secas”.

“O planeta é a fonte de tudo o que necessitamos para viver enquanto espécie. O Overshoot Day indica-nos que estamos a forçar os limites do planeta cada vez com maior intensidade, uma tendência que é urgente mudar para bem da Humanidade e da sua qualidade de vida”, refere o comunicado.