Leopoldo López e Antonio Ladezma, líderes da oposição venezuelana, encontravam-se em prisão domicliária. No entanto, os dois homens parecem ter sido levados para parte incerta pelos serviços de informação do regime de Nicolas Maduro.

"Acabam de levar Leopoldo de casa. Não sabemos onde está, nem para onde o levaram. (Nicolas) Maduro é o responsável se alguma coisa lhe acontecer", escreveu a mulher de Lopez na sua conta no Twitter.

Na mesma rede social, Ricardo Blanco, coordenador do partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), revelou que o Serviço Bolivariano de Inteligência "levou o Ladezma" durante a madrugada. Alguns representantes da Mesa de Unidade Democrática, a coligação de oposição, chegaram mesmo a divulgar na internet um vídeo que mostra Ladezma, de pijama, a ser levado de casa.

Recorde-se que, poucas horas antes destas informações terem vindo a público, o líder do ABP recusou a proposta de Maduro, que pedia que a oposição concorresse às próximas eleições locais, no final do ano.

Antonio Ladezma encontra-se em prisão domiciliária desde 2015 e López desde o passado dia 8 de julho.