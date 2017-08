O deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro afirma que é “mesquinho, vergonhoso e miserável” que o CDS tenha “voltado ao discurso de sempre” contra o Rendimento Social de Inserção.

Os centristas contestam as alterações feitas ao RSI e pediram a apreciação parlamentar do decreto do governo. Nuno Magalhães anunciou que o CDS vai propor alterações ao novo regime para evitar “a balda total”.

O deputado bloquista defende, na sua página do facebook, que “as alterações ao RSI que agora entraram em vigor são justas e essenciais, ainda que estejam muito longe de responder a tudo o que é necessário”.

José Soeiro congratula-se com a decisão de “acabar com a obrigação de uma pessoa sem-abrigo identificada pela Segurança Social ter de responder todos os anos a uma carta que vai para uma morada que não tem, sob pena de perder o acesso à prestação”.

O deputado do BE defende que estamos a falar de “alterações básicas” que “correspondem a mínimos de humanidade, numa prestação que é em média de 111 euros por mês para cada beneficiário”.