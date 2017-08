O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe esta terça-feira uma comitiva de familiares das vítimas do incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande.

A audiência realiza-se hoje às 15h00.

"Não esperava outra coisa do senhor Presidente da República. Tem-se comportado, desde a primeira hora, como um verdadeiro chefe de Estado. Tem dado a cara a todo o momento, tem estado no terreno e conversa com as pessoas", disse à agência Lusa Nádia Piazza, uma das promotoras da futura Associação de Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande.

A comitiva, composta por seis pessoas, irá abordar vários temas, entre eles "a assunção de responsabilidades" por parte das entidades públicas, a "preocupação sobretudo com os jovens e as crianças" afetados e a criação de uma proposta legislativa para proteger os familiares de vítimas de catástrofes, explicou a responsável.