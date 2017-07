O campeão nacional de 2013 chegou mesmo a liderar o Sierra Polish Open, de 30 mil euros em prémios monetários, quando entregou um cartão de 67 pancadas, 5 abaixo do Par do Sierra Golf Club, em Wejherowo, na Polónia, depois de ontem (Domingo) ter iniciado a prova com 69 (-3).

No entanto, no final da segunda volta tinha perdido essa liderança, embora por escassas 2 pancadas, para o escocês Chris Robb, que ainda não cedeu qualquer pancada e apresentou registos de consecutivos de 67 para um agregado de 134 (-10).

Pedro Figueiredo surge logo no 2º lugar com 136 (-8), empatado com o alemão Maximilian Walz e o suíço Marco Iten.

A grande prestação do atleta do Sport Lisboa e Benfica foi abrilhantada com um hole-in-one no buraco 9, 1 eagle onde ontem já tinha feito 1 birdie! Em dois dias, “Figgy” soma 7 birdies e 1 eagle para apenas 1 bogey.

«Foi o meu segundo hole-in-one em competição. Nos meus tempos de amador em 2001, no Junior World Championship, em San Diego, já tinha feito um», disse o profissional da Navigator ao Gabinete de Imprensa da FPG.