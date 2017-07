México (31.07.2017) – O surfista português Alex Botelho, 26 anos, ficou esta segunda-feira em 5º lugar no Puerto Escondido Challenge, primeira etapa de 2017 do Circuito Mundial de Ondas Grandes (Big Wave Tour) da World Surf League (WSL), que aconteceu em Puerto Escondido no México.



O surfista do Algarve, convidado a participar graças a algumas ausências e lesões no alinhamento inicial da etapa, aproveitou ao máximo a oportunidade concedida, chegando à final, na qual obteve 4,34 pontos. Pelo caminho, Botelho deixou para trás, nas meias-finais, surfistas como o havaiano Makuakai Rothman, campeão mundial de 2014. Com baterias de cerca de 40 minutos e seis surfistas, Botelho foi 2º no round 1 e 3º no round 2, fechando a etapa com o já referido 5º lugar, na final. A etapa foi ganha pelo havaiano Kai Lenny, que fez 23,53 pontos.



Recorde-se que esta é a segunda participação de Botelho numa etapa do Big Wave Tour, depois de em 2016, também como convidado, ter competido no Nazaré Challenge, na Praia do Norte na Nazaré, Portugal, onde ficou em 13º lugar. Apesar de não estar qualificado para o Big Wave Tour, este 5º lugar abre a hipótese de nova participação do surfista português numa etapa do referido circuito em 2017, sendo que faltam ainda realizar as etapas da Nazaré, Portugal, e Peahi'i, Havai.

Ainda em prova no Puerto Escondido Challenge esteve o português João de Macedo, surfista que pertence ao Big Wave Tour e que, nesta ocasião, ficou em 21º lugar. Também o português António Silva tinha garantida a sua presença nesta etapa mexicana, contudo, uma lesão impediu a sua participação.



Paralelamente a esta prova, está a acontecer em Huntington Beach, Califórnia, EUA, o Vans US Open Of Surfing, prova de categoria 10.000 do circuito mundial de qualificação (máximo neste circuito, WQS) da WSL, onde competem três portugueses, sendo que, até ao momento, só Frederico Morais ainda se encontra em prova, depois de Pedro Henrique ter perdido na 1ª ronda e Vasco Ribeiro na 2ª. Morais estreia-se em competição na bateria 24 da 2ª ronda, contra os norte-americanos Brett Simpson, Josh Moniz e Kiron Jabour. O Vans US Open Of Surfing conta ainda com uma prova da categoria pro júnior, onde a portuguesa Teresa Bonvalot, 17 anos, irá competir. A atual bicampeã europeia júnior estreia-se em competição na primeira ronda contra a costa-riquenha Emily Gussoni e as norte-americanas Tiare Thompson e Nicole Fulford.