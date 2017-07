Lembra-se de Válter Matos, também conhecido por Crómio, personagem interpretada por Tiago Castro na segunda e na terceira temporada de ‘Morangos com Açúcar’? Apostou na formação fora do país e regressou a Portugal no ano passado.

Tiago Castro tinha 22 anos quando se tornou conhecido do grande público por dar vida a uma das personagens mais emblemáticas da série. Depois dos ‘Morangos com Açúcar’.

Após terminar as gravações, Tiago viajou para Nova Iorque para apostar na formação como ator e agora, seis anos, depois voltou para Portugal, onde continua a trabalhar na arte da representação através de uma companhia de teatro em que o alvo dos seus espetáculos é o público escolar.