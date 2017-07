Apesar da polémica, o Benfica vai mesmo jogar a primeira jornada na Luz, frente ao Sp. de Braga.

O Instituto Português da Juventude e do Desporto aprovou as alterações nos regulamentos de segurança no estádio da Luz.

O IPDJ aceitou os novos regulamentos que foram entregues pelos encarnados.

Recorde-se que o instituto tinha impedido jogos no estádio da Luz devido a uma queixa do Sporting, que dava conta de que o clube da Luz permitia a entrada no seu estádio a claques ilegais, não cumprindo os regulamentos.

O jogo vai realizar-se na Luz a 9 de agosto.