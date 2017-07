“Claques? Não sei que palavra é essa. Sei o que são sócios organizados. Nunca soube que o Benfica tinha claques. Se disserem que naquele espaço não estão sócios do Benfica... São todos sócios do Benfica e têm os mesmos direitos do que eu”, respondeu Luís Filipe Vieira quando questionado acerca da possível interdição do estádio da Luz devido ao alegado apoio do clube a claques ilegais.

“Podem fazer o que quiserem, falar de interdição do estádio da luz, lançar e-mails, o que quiserem. Nada nos vai desviar do nosso foco, e esse chama-se penta”, acrescentou.

O presidente benfiquista disse ainda que tem a certeza que o clube vai jogar a primeira jornada do campeonato na Luz frente ao SP. Braga.