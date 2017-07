Um funcionário de nacionalidade francesa terá dado um murro a um passageiro que estava com um bebé ao colo, no aeroporto de Nice, em França, diz o The Guardian.

De acordo com o diário, o momento da agressão, que ocorreu no passado sábado, foi captado e posteriormente partilhado nas redes sociais.

“O homem com o bebé passou e falou com o francês e o francês não respondeu. Apenas sorriu, de forma antipática, e atingiu o lado esquerdo do rosto do homem”, relatou à BBC, o autor da foto, Arabella Arkwiright.

Segundo Arabella Arkwiright, o homem segurava o bebé, enquanto a esposa estava a reclamar com a equipa do aeroporto, já que os seus voos da EasyJet para Luton, tinham um atraso de 14 horas.

A companhia aérea está a investigar o incidente.