As temperaturas altas vão regressar durante esta semana. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de quarta-feira as temperaturas vão aumentar entre 4 a 5 graus.

O IPMA diz que estão previstas máximas entre 35 e 40 graus no interior do Alentejo e Beira Baixa.

O céu pouco nublado ou limpo também vai estar de volta já a partir de terça-feira.