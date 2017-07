Cristiano Ronaldo está a ser acusado de ser irresponsável por ter posto a vida do filho mais velho Cristianinho, de sete anos, em risco.

Durante as férias no iate de luxo ao largo das ilhas Baleares, o filho do jogador do Real Madrid foi fotografado a usar propulsores de água, às cavalitas de um adulto sem qualquer proteção para a cabeça.

As imagens chocaram alguns fãs do internacional português que não hesitaram em criticar a atitude de Cristiano Ronaldo. "Um bocado irresponsável, não?", "Isso parece perigoso" e "O miúdo é demasiado pequeno para essas aventuras", são alguns dos comentários que se podem ler em várias contas de Instagram.