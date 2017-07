O dramaturgo, argumentista e ator norte-americano Sam Shepard morreu este domingo, aos 73 anos, revelou hoje o The New York Times.

De acordo com o diário norte-americano, Sam Shepard morreu na sua casa no Shepard na sequência de complicações da esclerose lateral amiotrófica.

No cinema, participou em filmes como "Falcão Negro em Perigo" (2001) e "Os eleitos" (1983), tendo recebido uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante.

Ganhou ainda um Prémio Pulitzer para Drama, em 1979, pela sua peça Buried Child, e esteve nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário pela sua interpretação do piloto Chuck Yeager em The Right Stuff.