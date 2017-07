Pedro Miguel Ferreira Teixeira

Local e data de nascimento: Lisboa, 23 de dezembro de 1980

Residência: Lisboa

Estado civil: Solteiro

Altura: 1,78 m

Profissão: Ator e apresentador

Verão é…

Novos projetos, gelados, praia, tempo de qualidade com a minha filha com programas intermináveis, dias longos.

Praia de eleição?

Não tenho uma, adoro praia no geral e descobrir novas praias.

Verão é Algarve ou já explorou outras zonas balneares do país?

Temos um país com uma costa vasta por isso não gosto de reduzir a zona balnear ao sul.

E restaurante para depois da praia?

Jardim na Villa em Vilamoura.

Petiscos ou prato cheio?

Os dois, um de cada vez!

Praia é na toalha, no mar ou na areia?

No mar com algumas paragens na areia com a Maria.

Bola de Berlim, com ou sem creme?

Se é para ser que seja com creme.

E para empurrar? Sumo de fruta ou gin tónico?

Sumo de fruta, na praia.

Ainda tem paciência para sair à noite?

Adoro jantaradas com os meus amigos, boa conversa, boa disposição.

E as ressacas? Pioram depois dos trinta?

Depois dos 30 mais juízo e por isso menos ressacas.

Se estivesse agora em frente ao painel do aeroporto que indica as partidas, que destino escolhia?

Férias!

Férias: sozinho, em casal ou em grupo?

Conforme as férias. Há espaço para tudo.

Viagem inesquecível?

Sempre a próxima.

E qual a viagem de sonho que está por fazer?

Route 66.

Qual a maior loucura que cometeu num verão?

As loucuras sabem sempre melhor quando ficam em segredo.

E os amores de verão? São mito ou realidade?

São uma realidade da adolescência.

Se este verão tivesse uma música como banda sonora, qual era?

Slow J – Vida boa.

A quantos sunsets foi este verão?

Este verão os fins do dia são todos no Jardim na Villa, no Algarve.

Mas prefere ver o amanhecer ou o pôr-do-sol?

Pôr-do-sol.

Também já tem uma boia em forma de unicórnio?

Não uso boias (risos).

Quais são as fotos cliché de verão que podemos encontrar no seu instagram?

Na praia ou com aquela luz dourada de sunset!

Fotografa comida ou ataca logo o prato?

Nem uma nem outra , mas se tiver que escolher fotografo.

Se pudesse ganhar um super-poder este verão, qual seria?

A capacidade de me teletransportar.