Este fungo, da espécie Dictyophora, só cresce no Havai e provoca orgasmos espontâneos nas mulheres que o cheiram, lê-se no site do Independent.

Este fungo foi descoberto pelos cientistas John C. Holliday e Noah Soule em 2001. O estudo foi publicado no International Journal of Medicinal Mushrooms.

“Cerca de metade das mulheres que cheiraram o fungo durante os testes tiveram orgasmos espontâneos depois de o cheirarem”, refere o jornal.

Os dois cientistas acreditam que os compostos presentes no fungo se assemelham aos neurotransmissores libertados durante os encontros sexuais.

No entanto, os compostos químicos não têm o mesmo efeito nos homens, acrescentam os investigadores.