Ver o seu parceiro atingir o clímax pode ser algo que satisfaz mentalmente, nem que seja apenas pelo bom trabalho que se fez.

Contudo, de acordo com um estudo realizado por vários investigadores, para o homens este cenário pode ser muito benéfico – mais do que para as mulheres.

Segundo o estudo publicado no Journal of Sex Research, que contou com a participação de 810 homens, ver uma mulher atingir o orgasmo faz com que os homens tenham uma autoestima mais elevada – considerando-se melhores na cama e mais másculos.

De acordo com a Women’s Health americana, tendo em conta as conclusões deste mesmo estudo, os orgasmos femininos são, em parte, uma conquista para os homens.