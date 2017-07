O WhatsApp vai permitir gravar um áudio sem pressionar o botão de microfone.

Esta nova funcionalidade faz a captura de voz e envia gravações até 15 minutos sem ser preciso manter o botão de microfone pressionado para registar o áudio.

Para tal terá de entrar numa conversa com um determinado contacto, pressionar o ícone do clip junto ao campo para escrever a mensagem, escolher a opção ‘Áudio’ no canto inferior esquerdo, escolher a opção ‘WhatsApp’ e começar a gravar a mensagem.

Esta função está apenas disponível para Android.