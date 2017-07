Uma vaga de crime tomou conta da Baixa de Lisboa. E quando se fala de crime vem-nos à memória Landru, o Barba Azul, o Zé do Telhado, Repartidor de Bens Indivisos, ou um Jack O Estripador e mesmo umVampiro de Düsseldorf.

A Baixa de Lisboa era palco de crimes em barda, mas com um toque de classe.

Estávamos em julho de 1953.

Numa bela tarde de calor suportável, a filha de um inspetor da Polícia Judiciária, sentada na esplanada de uma elegante sala de chá ali à Rua da Betesga, deu pelo olhar ávido de uma dama vistosa, carregada de joias e com uma estranha madeixa branca por entre o cabelo dourado.

Ser filha de um inspetor da Polícia Judiciária tinha as suas vantagens.

A rapariga sentiu a esplanada em perigo. Ou melhor: sentiu-se em perigo na esplanada.

Algo no olhar da dama da madeixa despertava estranheza. Daí, queixa ao papá.

O dr. Ernesto da Fonseca, inspetor adjunto da diretoria da organização, lançou uma brigada para pôr um ponto final nas reclamações dos transeuntes que, de um dia para o outro, se lamentavam de serem aliviados dos seu bens mais visíveis com muito significativa frequência.

Soltam-se os perdigueiros, com perdão da canina expressão: o chefe Roque, os agentes Casimiro Mendonça, Aristides, Tavares, Seixas e Garcia Marques.

Era quase um estado de sítio.

A loura, dolicocéfala como no conto de Pitigrilli, tinha a arte refinada de ir abrindo carteiras às senhoras suas vizinhas nos cafés finórios dessa Lisboa de 1953. Apropriava-se do que sentia valer a pena entregar no prego e, no caso de a proprietária ser assim mais para o pindérico, deixava tudo na mesma e até a avisava delicodocemente que tivesse atenção à sua bolsinha ali tão ao jeito de semear.

Ora bem: nem uma senhora finíssima, com tiques de Madame Bovary, poderia fugir àquela matilha judiciária e desconfiada. Não tardou a ser apanhada com a mão na sacolinha. E conduzida, com a delicadeza devida a uma madama, à presença do severo dr. Ernesto da Fonseca, acompanhada pelas suas aquisições mais recentes: quatro porta-moedas, uma bolsinha de prata e uma nota novinha de 500 escudos. Seguiu-se uma busca à sua residência, sita na Rua Egas Moniz n.o 16 3.o esquerdo, casa fidalgamente mobilada e recheada com dezenas de vestidos e sapatos, além de mais dois contos em dinheiro, um cofre com mais de 100 cautelas de penhor e um título da Divisa Pública pelo valor de 10 contos.

Ernesto esfregou as mãos de contente.

No bolso do casaquinho da menina Maria Judite Pacheco Costa do Nascimento havia um bilhete para o rápido do Porto, onde o noivo a esperava com galanterias próprias de cavalheiro, também ele seriíssimo.

Vinte e três anos tinha a moça. Começara a sua carreira de Arsène Lupin numa tentação súbita, no Conde Barão: surripiou, placidamente, 900 escudos do bolso descuidado de uma senhora que, a seu lado, confiava em demasia na seriedade alheia.

Ganhou o vício e foi ganhando a vida.

Cabelos louros, reflexos de sol, a mancha de uma brancura inocente.

O bilhete para o rápido do Porto ficou por usar.

Lá no norte, o noivo esperou em vão até ao limite da paciência.