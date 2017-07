Um dia antes de Cristiano Ronaldo sido ouvido em tribunal, a sua namorada Georgina Rodriguez, publicou uma mensagem nas redes sociais.

“Mesmo que um ato seja efémero, a lembrança vai ser eterna”, escreveu na legenda de uma fotografia, na qual aparecem ambos em Palma de Maiorca.

Em comunicado, o jogador do Real Madrid, suspeito de defraudar o Estado espanhol em 14,7 milhões de euros, assegurou que entregou sempre entregou “as declarações de impostos de forma voluntária”, uma vez que “todos têm que declarar e pagar impostos de acordo com as receitas”.