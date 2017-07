Depois de ter sido ouvido em tribunal, Cristiano Ronaldo disse estar inocente, assegurando que entregou as declarações de impostos exigidas de forma “voluntária”.

Em comunicado, o jogador do Real Madrid, suspeito de defraudar o Estado espanhol em 14,7 milhões de euros, assegurou que entregou sempre entregou “as declarações de impostos de forma voluntária”, uma vez que “todos têm que declarar e pagar impostos de acordo com as receitas”.

“A Agência Tributária espanhola conhece, ao detalhe, todas as minhas receitas, porque os entregámos. Nunca ocultei nada, nem tive intenção de fugir ao Fisco”, defendeu.

Ronaldo negou ter criado “uma estrutura especial para gerir os direitos de imagem”, tendo apenas “mantido a que geria quando jogava em Inglaterra”. Esta “foi comprovada pela Agência Tributária inglesa como legal e legítima”, lê-se no comunicado.

O jogador português referiu ainda que fez um pedido aos seus assessores: “Que tenham tudo em dia e pago corretamente, porque não quero problemas”.