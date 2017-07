O fumo e as cinzas

O homem mata e morre em circunstâncias terríveis sem conseguir responder para que serve uma tragédia. A natureza é como a boca do leão que se fecha na cabeça do domador

Um homem que olha as cinzas das suas árvores, as ruínas da sua casa, os restos enegrecidos dos seus animais, que chora as mortes próximas e lamenta as mortes alheias, será capaz de entender a lógica da tragédia? E sendo capaz, de que lhe servirá esse entendimento na dimensão mais prosaica de superar a mesma e seguir em frente?

Os crentes acercam-se d’Ele para responder sem responder, pois os caminhos do Senhor são insondáveis. E a tragédia acontece porque Deus assim quis. E a realidade da tragédia passa a fazer parte do quotidiano.

Quem não se pode albergar debaixo do alpendre da fé corre o risco de andar de um lado para o outro à intempérie sem encontrar outro abrigo de resposta à questão. Quando um raio atravessa os céus e atinge alguém que caminha, só pode ser má sorte, mas que má sorte é esta, a de estar vivo?

Quando uma mãe nos chama a sua casa e nos leva pela mão por uma escada enegrecida, por entre restos de entulho, para nos fazer entrar num apartamento arruinado e nos mostrar no chão o corpo enegrecido do seu filho morto, o que podemos fazer enquanto seres humanos, muito para lá desta profissão de escrever?

Quando um homem olha para nós com a esperança de que possamos ser porta-vozes da réstia que ainda lhe queda por entre o muito que já sofreu; que nos conta a sua história e nos coloca nas mãos uma carta ao mundo a lamentar mortes alheias em vez de pedir pelo seu sofrimento, em vez de se cingir à sua tragédia, como é que isso nos transforma?

O sangue que se mistura com a água suja de uma valeta tem pouco de cinematográfico. Avança devagar e vai-se diluindo, não dá a entender que bombeava no corpo de uma criança de sete anos que saíra pouco antes de levantar o recolher obrigatório para conseguir comprar pão antes de esgotar. A que cor se assemelha o sangue misturado com água da valeta e por que lado se entende esta tragédia?

O homem aprendeu a domar a natureza, a colher os seus frutos, a alumiar com os seus recursos, a ocupar o terreno, secar o molhado, aluviar a secura, desviar cursos, construir nos leitos. O homem luta e mata pelo poder de deter a terra, as árvores, os frutos, para se dizer senhor do seco que foi molhado e do que já secou. O homem mata e morre em circunstâncias terríveis sem conseguir responder para que serve uma tragédia. E, sem respostas, mata e morre mais.

Há uma teoria económica chamada tragédia dos comuns (ou tragédia dos bens comuns), originada a partir de um ensaio escrito em 1833 por William Foster Lloyd mas que o ecologista Garrett Hardin recuperou em 1968 num artigo. Diz a teoria que num sistema de recursos partilhados, com indivíduos a trabalhar em seu próprio proveito, o resultado é sempre o mesmo: a deterioração ou esgotamento desse bem comum. Hardin fala dos “danos que as ações inocentes dos indivíduos podem infligir no ambiente” porque “qualquer intrusão na natureza tem numerosos efeitos, muitos dos quais são imprevisíveis”.

Podemos não entender a lógica da tragédia, porque não sabemos a influência que cada gesto nosso, por mais ínfimo que seja, terá no que se passa à nossa volta. Um saco de plástico que jogámos fora numa rua de Lisboa há meses pode estar agora a matar peixes algures no oceano.

Dizia que o homem aprendeu a domar a natureza, mas esta é como o leão dentro de cuja boca o domador se habituou a colocar a cabeça: se um dia o leão se lembra de a fechar, alguém terá resposta para a tragédia? Tirando o facto de que meter a cabeça na boca de um leão é trabalho perigoso?

Na base da tragédia está o desamparo do homem perante a doença, a guerra, os cataclismos, a morte. Deixado perante o espetáculo devastador do fumo e das cinzas, como pode o homem desamparado entender a tragédia e continuar a viver? E a verdade é que, nessa pergunta, a tragédia não é essencial, tão para lá da capacidade humana está impedi-la – uma tragédia só existe quando acontece, o contrário não tem definição. Na arte, é a comédia. Na vida, o único contrário da tragédia é viver.

“Não pode o homem ter melhor morte que lutando contra o desconhecido pelas cinzas dos seus pais”, lê-se no “Horácio” de Macaulay, mas se, perante as cinzas, só nos restar lutar para viver?