Quando a morte chega…

Afinal, não estava a pedir nada por aí além e a necessidade era tão rudimentar que a afligia que não houvesse quem se sensibilizasse com a condição dura a que estavam sujeitos estes rapazes e o seu pai. Uma cama para cada um deles. Só! Dormiam no chão há meses

Esta é a breve história de uma família que caiu nas graças de um grupo de pessoas carregadas de bondade e a transbordar de altruísmo. Um texto despretensioso, mas que retrata uma realidade que se passa ao nosso lado e sobre a qual, muitas vezes, pensamos que nada podemos fazer para a alterar, virando, por isso, a cara para o lado como se fosse uma condição inevitável que a vida nos impõe, a desgraça alheia.

“João” (chamemos-lhe assim), cerca de 40 anos ditados pelas marcas no rosto e o ar cansado de quem foi vencido na arena da vida, mas que bem pode ter menos, depois de estarmos um tempo com ele e ainda conseguirmos ver a centelha no seu olhar, teve três filhos com “Maria”. Todos eles rapazes e dois deles gémeos. A relação não durou o desejável e o desencontro entre os dois levou à separação, seguindo cada um o seu caminho. Maria ficou com os meninos, juntamente com os filhos de uma relação anterior, e João, sozinho, foi viver para um quarto. O suficiente para a sua existência solitária.

Até aqui, seria uma história como tantas outras e já tão corriqueiras entre nós. O pior veio depois.

Maria adoeceu e acabou por falecer devido a doença oncológica. Desde o momento em que se anunciou até ao final fatal não passaram mais de uns escassos meses. Foram meses terríveis, como poderemos imaginar. Meses em que o tempo tudo permitiu sentir: o sofrimento de uma mãe que todos os dias se despedia dos filhos; a agrura dos tratamentos que agrediam o seu corpo, sugando-lhe as forças que tanta falta lhe faziam para tomar conta deles; a agonia do futuro incerto dos seus meninos; e a solidão que a trespassava enquanto lutava pela vida. Tempo para sentir tudo isto, mas tempo insuficiente para se preparar para o que viria a acontecer.

A morte chegou e com ela o abandono, a solidão e o medo. Os meninos foram entregues ao pai, ou melhor, o pai foi buscar os seus três filhos. E tudo na vida destes quatro seres mudou. Ainda não sei dizer-vos o final, porque é tudo muito recente, mas o que vos quero contar é uma história de esperança e generosidade.

Um dia destes telefonei a uma amiga para lhe dar os parabéns. Afinal, era o seu dia. Em vez que celebrarmos este momento anual com boas histórias, decidiu partilhar comigo uma preocupação que a inquietava há algum tempo. Por mais ajudas que pedisse, não conseguia encontrar solução para algo que, para ela, era tão básico e simples de resolver. Afinal, não estava a pedir nada por aí além e a necessidade era tão rudimentar que a afligia que não houvesse quem se sensibilizasse com a condição dura a que estavam sujeitos estes rapazes e o seu pai. Uma cama para cada um deles. Só! Dormiam no chão há meses. O pai tinha saído do seu alojamento de quatro paredes e tinha encontrado um anexo, compatível com o salário do seu emprego, para ter espaço para todos eles. Depois de um dia de trabalho, chegava a “casa” e tinha três filhos para cuidar, para depois todos se irem deitar em camas improvisadas na fria pedra que revestia o chão.

Comprometi-me a fazer alguns telefonemas e enviar mensagens a amigas e mães que pudessem ajudar a encontrar um beliche e camas. A resposta imediata ao apelo que fiz veio de um grupo de mães, criado numa rede social. A única condição que as une é o facto de serem mães num determinado bairro de Lisboa. O resultado foi surpreendente e, em 48 horas, tínhamos quem tivesse doado um beliche, roupas para cama, roupas para as crianças, uma cama para o pai (que veio de um comerciante de Peniche), mercearias para vários meses, uma secretária com cadeira, mochilas para a escola, louças para a cozinha e algum dinheiro para o que ainda faltasse. Além de tudo isto, ainda tivemos quem doasse o seu tempo e vontade, tendo ido a casa desta família pintar uma parede que estava muito feia e com uma cor pouco apropriada (lilás!), quem se tivesse deslocado ao IKEA para umas compras necessárias, quem até tivesse cozinhado uma refeição quente para receber a família quando esta chegasse a casa e, ao estilo do “Querido, Mudei a Casa!”, encontrasse um lar repleto de carinho e com uma mensagem inscrita em todas as paredes: “Força, nós acreditamos que tudo vai correr bem e estamos a torcer por vocês!”

Esta é a história que queria contar: como um grupo de pessoas se une para ajudar outras e acaba por se superar no tempo e na dádiva. Não sei como acaba a primeira parte da história, mas sei que estas mulheres ficaram com uma história entre elas, sem se conhecerem, e que, em vez de se conformarem ou ignorarem, escolheram intervir e fazer acontecer. Pode não parecer muito, mas a energia que colocaram em cada gesto para que fosse possível amparar quem precisava foi merecedora destas palavras, como encorajamento para que outros sigam o seu exemplo e sintam que vale a pena importarmo-nos com o próximo. Porque fizemos a diferença quando mais ninguém teve tempo para se importar.

A todos os que existem por esse mundo fora com o mesmo ADN, um bem-haja!

Escreve quinzenalmente à segunda-feira