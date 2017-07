Pluralidade?

Entre sábado (22/7) e sexta-feira (28/7) analisei a escolha dos convidados dos quatro canais de notícias (RTP3, SIC Notícias, TVI24 e CMTV) no período compreendido entre as 21h00 e as 00h00.

Há algumas particularidades da época que não me permitem ver nesta semana a regra - o período de férias e o desastre dos incêndios que ocupou muitas horas de emissão - contudo notei dados relevantes.

Dos 124 comentadores convidados, 44% são especialistas em futebol – neste grupo não considerei figuras do PSD e CDS em programas de futebol, à excepção de Ribeiro Cristovão pela sua imagem pública estar mais ligada ao futebol que ao PSD. Foram convidados 15% especialistas, na sua maioria, sobre a questão dos fogos. Note-se que utilizei aqui um critério lacto contabilizando, por exemplo, o estranho caso da empresária da falsa lista de mortos como “especialista”.

Dos 51 convidados não-especialistas, por cada convidado associado à esquerda são convidados dois de direita. A direita não se faz apenas representar pelo PSD e CDS, mas também por um conjunto de comentadores na sua maioria com vínculo, ou passagem, pelo Observador. Digno de nota é que apesar dos 5% nas sondagens, os dirigentes do CDS conseguem granjear 16% desses convites.

No plano dos pequenos partidos apenas o Livre/Tempo de Avançar (6%) tem uma extraordinária eficácia na colocação dos seus opinadores – todos na RTP3. Nas suas antípodas, e ainda que com eleitos no Parlamento, PEV e PAN não foram convidados para qualquer debate.

À esquerda apenas a representação do BE se aproxima do seu resultado eleitoral (8%). PS (16%) e PCP (4%) estão largamente sub-representados por comparação com a sua expressão eleitoral. No caso do PS, dos 8 convidados, 2 foram sob a forma de entrevistas a ministros (Pedro Nuno Santos e Augusto Santos Silva ambos na SICN). No caso do PCP, a presença de João Ferreira (SICN) e Agostinho Lopes (RTP3) foi feita em programas para os quais os partidos são convidados a indicar representantes. No decorrer desta semana a TVI24 apenas convidou uma pessoa de um campo política à esquerda do PS (programa semanal de Marisa Matias) e a CMTV não convidou nenhuma.

Para memória futura, aqui ficam os nomes dos responsáveis pela informação dos canais analisados: Paulo Dentinho (RTP – director), André Macedo (RTP – director adjunto), Ricardo Costa (SIC), Sérgio Figueiredo (TVI24), Octávio Ribeiro (CMTV).

Escreve à segunda-feira