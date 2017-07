Foi com grande sucesso que chegou ao fim, ao final da tarde de domingo, a Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia ActivoBank 2017, onde nunca faltou sol, calor, bancadas cheias e muita animação, para além do grande espírito competitivo.

Os Gordos-Clube Naval Leça e EFE - Os Tigres dividiram os louros da competição, ao vencerem, cada um, duas provas nacionais. Os Gordos-Clube Naval Leça conquistaram os títulos nacionais de Seniores Masculinos e Femininos, enquanto os títulos de Sub-18 Masculinos e Femininos foram revalidados pela Escola Formação Espinho - Os Tigres.

Coube aos Seniores Masculinos o encerramento da competição, com casa cheia nas bancadas. Os Gordos/LabMinho -Clube Naval Leça e EFE Os Tigres garantiram presença na tão desejada final. Os Gordos/LabMinho -Clube Naval Leça não entraram bem e perderam a primeira parte, por 18-17, mas conseguiram recuperar e venceram a segunda parte por 24-20, levando o jogo para o desempate. No shootout, Os Gordos/LabMinho -Clube Naval Leça foram mais eficazes e ganharam por 9-6, sagrando-se assim campeões nacionais.

Na entrega de prémios, Eurico Nicolau e Marco Santos entregaram prémios de reconhecimento aos voluntários que estiveram presentes e colaboraram na Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia ActivoBank 2017. Depois, Francisco Remígio e Manuel da Conceição, Vice-Presidente do Conselho de Arbitragem da FAP, entregaram os prémios de reconhecimento aos árbitros.