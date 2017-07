Filipe Lima é um jogador entusiasmante. Quem não se lembra do chip-in a descer para terminar em 3º o Estoril Open de Portugal CGD de 2005 no Oitavos Dunes? O saudoso Seve Ballesteros, cuja empresa Amen Corner organizava então o evento, disse que o português poderia ser um grande jogador de match play e que, quem sabe, um dia o chamaria para o Seve Trophy.

O campeão nacional é capaz do melhor e do pior e o seu jogo de montanha russa é sempre imprevisível. Tudo isso foi hoje (Domingo) manifestado na última volta do Porsche European Open, o torneio alemão de 2 milhões de euros em prémios monetários que foi ganho pelo inglês Jordan Smith.

Filipe Lima terminou no grupo dos 37º classificados com 285 pancadas, 3 abaixo do Par do Green Eagle Golf Course, em Hamburgo, apresentando voltas de 68, 71, 73 e 73, para um prémio de 12.800 euros que o fez entrar no top-200 da Corrida para o Dubai, para o 192º lugar.

O português residente em França começou bem, com 2 birdies nos três primeiros buracos, mas depois fez 9 pancadas (!) no buraco 6 de Par-4 e parecia ter deitado tudo a perder.