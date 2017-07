Leiria é um concelho dominado, há muitos anos, pelo PSD e PS. Os socialistas conquistaram a câmara em 2009 e nas últimas eleições autárquicas atingiram a maioria absoluta. Para recuperar a câmara, os sociais-democratas apostam em Fernando Costa, que foi presidente da Câmara das Caldas da Rainha durante quase trinta anos.

Fernando Costa é conhecido por não ter papas na língua e não fugir à polémica. Ao SOL, o autarca, que nas últimas eleições foi candidato em Loures e ocupa o lugar de vereador naquele município, garante que já tinha sido convidado há quatro anos, mas só agora conseguiu reunir «um largo consenso» à volta da sua candidatura. Apesar das garantias dadas por Costa, a escolha para Leiria não foi pacifica com Feliciano Barreiras Duarte, que estava disponível para ser candidato e é próximo de Passos Coelho, a queixar-se de que este processo atingiu a sua «honra pessoal e política».

PSD acusa PS de cobrar muito impostos

O candidato do PSD promete fazer uma campanha «porta à porta» e tem como uma das prioridades aliviar os munícipes da «excessiva cobrança de impostos» por parte da autarquia. «Leiria tem um IMI dos mais altos do país. O IRS é o máximo. As taxas de estacionamento e de publicidade são das mais caras do país. Paga-se 70 cêntimos por dez minutos num parque de estacionamento», afirma Fernando Costa.

O ex-presidente das Caldas da Rainha, que nasceu no concelho de Leiria e faz questão de o frisar para provar a ligação à terra onde viveu até aos 18 anos, quer ainda tornar Leiria «uma cidade apelativa para o turismo e uma cidade cultural» e revitalizar o comércio tradicional. «A prioridade é defender o comércio tradicional. Basta de grandes superfícies comerciais, porque uma superfície comercial é capaz de criar 200 empregos, mas destrói 400».

Raul Castro diz que encontrou a autarquia ‘depauperada’

Raul Castro recandidata-se pelo Partido Socialista. O atual presidente da câmara de Leiria está há dois mandatos à frente da autarquia e antes disso já tinha liderado o município da Batalha durante oito anos.

Uma das bandeiras do autarca é ter «recuperado as contas do município». Em declarações ao SOL, Castro diz que «este executivo encontrou uma autarquia com uma situação financeira depauperada, com uma dívida enorme e um serviço da dívida que asfixiava o município. Diria que estávamos condenados a uma mera gestão da dívida e altamente condicionados na tomada de decisões políticas». Raul Castro optou por não recorrer às «ajudas públicas de restruturação financeira» e garante que conseguiu equilibrar as contas. «Cortando fortemente nos custos, eliminando gorduras e ganhando a confiança dos fornecedores, conseguimos eliminar dois terços da dívida (resta a relativa ao estádio, que só não reestruturámos porque o respetivo contrato de financiamento tem cláusulas altamente gravosas para quem pretende antecipar os pagamentos e reduzir os juros a pagar), pagamos aos fornecedores a seis dias. Isto sem impedir que fizéssemos obra», afirma o presidente da autarquia e recandidato a mais um mandato.

Castro ainda não apresentou o programa eleitoral, mas traça algumas prioridades para o próximo mandato: «execução do projeto do Parque Industrial de Monte Redondo, priorizando empresas preparadas para a Indústria 4.0 e sem atividades poluidoras e que sejam geradoras de emprego, criação da ‘Via Verde para o Investimento’ para captar investimento empresarial como fator gerador de mais emprego, criação do Museu da Indústria e Empreendedorismo de Leiria na antiga sede da EDP, juntando as realidades económicas da região relacionadas com a indústria e com o empreendedorismo».

António Costa esteve em Leiria para apresentar a recandidatura de Raul Castro que descreveu como um autarca de «excelência». O secretário-geral dos socialistas frisou, num evento no final de maio, que «Leiria não é uma região qualquer para o país. Leiria é um dos principais motores económicos do país».



Raul Castro

Raul Castro é presidente da Câmara de Leiria desde 2009. Foi eleito nas listas do PS como independente. Já tinha sido presidente da Câmara Municipal da Batalha durante dois mandatos. Na Batalha foi eleito pelas listas do CDS. É licenciado em Ciência Política e trabalhou na Direção Geral dos Impostos.

Fernando Costa

Fernando Costa foi presidente da Câmara das Caldas da Rainha durante quase 30 anos. Nas últimas autárquicas candidatou-se em Loures pelo PSD, mas foi derrotado por Bernardino Soares. É vereador com o pelouro de Consultadoria Jurídica e fez um acordo com os comunistas. Foi deputado na Assembleia da República.