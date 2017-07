Um mau final de prova de Ricardo Santos impediu-o de continuar a boa recuperação que estava a registar na última volta do Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson que hoje (Domingo) terminou, tendo distribuído 200 mil euros em prémios monetários.

O nº3 português no ranking mundial (625º) terminou o torneio sueco no grupo dos 39º classificados, com 284 pancadas, 4 abaixo do Par do Katrineholms Golfklubb, após voltas de 68, 74, 69 e 73.

Entregou dois cartões abaixo do Par e dois acima, mas foi o final com bogey, duplo-bogey e bogey nos últimos três buracos que o penalizaram. Até aí estava com 3 abaixo do Par na última volta.

«Ia a jogar muito bem até ao buraco 16. Infelizmente tive um mau final. São coisas que acontecem neste desporto. Agora irei descansar e preparar o próximo torneio que será na Irlanda do Norte daqui a duas semanas», lamentou-se nas redes sociais o ex-campeão nacional.

O profissional da PressPeople ganhou um prémio de 1.200 euros que não foi suficiente para manter o 21º lugar na Corrida para Omã, descendo para 23º.

Ricardo Santos necessita de terminar a época no top-15 para ascender ao European Tour de 2018, mas a primeira fronteira mais importante de franquear é o top-45 que dá acesso à NBO Golf Classic Grand Final, em novembro, em Omã, onde, na realidade tudo se decide.

A segunda edição do Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson foi ganha pelo argentino Estanislao Goyá, que teve uma volta final de 65 pancadas, a juntar às três anteriores consecutivas de 69, para triunfar com 272 (-16).

“Tano” Goyá tinha partido com 3 de atraso em relação aos líderes, mas fez a melhor volta do último dia, embolsou 32 mil euros e admitiu ter seguido o conselho da sua mulher de não desistir da carreira aos 29 anos, frustrado por nunca mais ter ganho nada desde que se impôs em 2009 no Madeira Islands Open BPI, no Porto Santo Golf.