O apresentador Júlio Isidro usou a sua página no Facebook para deixar uma mensagem especial à atriz Eunice Muñoz, que celebrou o seu 89º aniversário no domingo passado.

“Fazer anos não é obrigatório para pessoas com a dimensão de Eunice Muñoz. Essa coisa do calendário, da biologia e das leis da natureza, rendem-se perante a vida vivida e a que continuará a viver esta enorme atriz, mulher, mãe e cidadã de um país que nem sabe como lhe agradecer o facto de ter nascido aqui. Ai se eu fosse escritor daqueles dos bons, que frases bonitas e profundas escreveria sobre Eunice. Ai se eu fosse poeta em quantos versos seria ela a minha musa inspiradora”, começou por escrever o apresentador.

Júlio Isidro ilustrou a mensagem que deixou no Facebook onde aparece ao lado da atriz, recordando alguns dos bons momentos que passou com a artista.

“Na arte de representar, Eunice é a verdadeira generosidade, dando tudo de si como se não tivesse custado nada (…) Nas memórias da minha vida, guardo os momentos em que contracenámos no meu programa Arroz Doce, a encantadora rainha do meu Festa é Festa, todas as entrevistas que lhe fiz e a hora e meia do recente Inesquecível. E, em segredo, a dedicatória que escreveu numa foto que me ofereceu”, lê-se na mensagem escrita por Júlio Isidro.

O apresentador termina o texto com uma mensagem comovente: “Gosto muito de lhe dar a mão querida Eunice, de a ouvir falar de projetos para o futuro, com a alegria que só alguns conseguem fazer desta arte de viver. Simone de Beauvoir disse um dia que, não se nasce mulher - torna-se. No seu caso, nasceu atriz e tornou-se uma admirável mulher. Um beijinho e um afago nas suas mãos”.