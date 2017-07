O Tribunal de Pozuelo de Alárcon já está cheio de jornalistas à porta. Alguns curiosos também já se encontram junto àquele tribunal de Madrid. Tudo porque Cristiano Ronaldo será ouvido esta segunda-feira, por suspeita de quatro delitos fiscais no valor de 14,7 milhões de euros.

O montante em causa é relativo aos direitos de imagem do jogador português entre 2011 e 2014.

A audiência está marcada para as 10h30 (hora de Lisboa). O jornal AS diz que Ronaldo vai negar todas as acusações e irá declarar-se inocente. De acordo com informações avançadas por jornalistas no local, o atleta do Real Madrid deverá prestar declarações no final da audiência.